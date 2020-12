Koroonaviirus käib ka tipp-poliitikute kallal. Peaminister Jüri Ratas oli sunnitud oma tänasel välk-visiidil Ida-Virusse jätma ära kohtumise sealse ettevõtluskeskusega, sest sai vahetult enne kohtumist teada, et puutus üleeile kokku koroona-viirusega nakatunud inimesega. Ka President Kersti Kaljulaid teatas täna, et ta on koroonaviiruse diagnoosi saanud inimese lähikontaktne ja jääb eneseisolatsiooni.