Pärnu Linnavalitsus lõi tarbijamärgise kirjaga “Siin on turvaline”, mis näitab, et selle märgisega asutustes on kõik Terviseameti COVID-19 soovitatavad käitumisjuhised prioriteet. Märgise idee tuli ettevõtjalt, kelleks on Estonia Spa tegevjuht Andrus Aljas. Käesolevaks hetkeks on märgise saanud 53 Pärnu ettevõtet.