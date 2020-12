Kuidas toimetab-elab-hingab Eesti ühiskond uuel nädalal, siis kui üldhariduskoolid suletakse õppetööks? Lapsevanemad on mures ja nõutud, miks? Aga sellepärast, et valitsus soovitab seitsme aastased üksi koju jätta, juhul kui last pole tõesti mitte kuhugi ega kellegi juure jätta? Tallinna põhikooliõpilased on tuleval nädalal kodusel loovõppel, kuid lapsevanemate toetamiseks pakuvad siiski pealinna koolid 1.-3. klassi lastele võimalust olla vajadusel hommikuses pikapäevarühmas koolipäeva algusest kuni kella 14-ni. Otsus ei puuduta erivajadustega laste koole, kus jätkub õppetöö tavapärasel viisil.