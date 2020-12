Haiglas viibib 286 koroonapatsienti, juhitaval hingamisel 17. Terviseameti jälgimisel on üle 28 000 inimese. Ida-Virumaal on väga ranged koroonapiirangud, pea kõik on ära keelatud. Seega kuidas on võimalik, et Tallinnas Pirital peetakse südamerahus Jõululaata?