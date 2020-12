Korterielu hädad annavad tunda just praegusel keerulisel ajastul. Kas olete ehk just seepärast mõelnud ehk talumaja, oma hoovi ning rahu ja vaikuse peale? Tartu linnakärast pugesid Liisa ja Ahto Kaasik Otepää kuplite vahele peitu. Nad kiidavad, et ka keset loodust saavad asjad aetud ja lapsed kasvatatud.