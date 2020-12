Petturid on avastanud, et jõuluajal on parim viis inimestelt raha välja kelmitada kehastudes pakiteenuse osutajaks. Kui teile saabub justkui Omnivalt kiri, kus nõutakse paki kohaletoimetamise eest 2 euro 99 sendi tasumist, siis seda linki avada ei tasu.