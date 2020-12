Tallinna linna pressikonverentsi peeti Raekojas. Räägiti, mis on lõppeva aasta jooksul tehtud ja mis on tuleviku plaanid. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul peaksid aga pealinna lasteaiad jääma avatuks ning algklasside lapsed käima igal juhul koolis. Linnapea lisas, et kommunikatsioon valitsuse ja linna vahel loodetavasti ka paraneb, kuigi info liigub, siis alati ei õnnestu saavutada ühesugust seisukohta, riigi ja Tallinna linna vahel.