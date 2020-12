Nädal tagasi rääkis Kanal 2 saates "Kuuuurija" anonüümseks jäänud Terviseameti juhtivtöötaja, kes ütles, et mingit vaktsineerimisplaani riigil pole, logistikaplaani pole ja et tõenäosus, et keegi saaks jaanuaris vaktsineeritud on kaduvväike. Tegemist on terviseameti kommunikatsioonijuhi Simmo Saarega, kes rääkis nüüd juba oma näoga suu puhtaks Postimehe otsestuudios