Jõulurahu auks paugutati tänavu paljudele häirivaks üllatuseks rakette ja sõideti jõulupühasid pidama ka purjus peaga. Pühade ajal on seni viga saanud 7 inimest, vahele on võetud 41 purjus juhti. Öösel vastu teist jõulupüha kolmveerand kolme paiku leidis Tartus Kivilinnas politsei silme all aset üsna kummaline vahejuhtum.