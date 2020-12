Internetist tellitud kaubad ei jõua kohale just siis, kui ost on sooritatud riskantsest e-poest. E-poe ebausaldusväärsusele viitab kontaktandmete puudumine, võltskaupade müük ning „liiga hea, et olla tõsi“ tüüpi lubadused või hinnad. Kuidas siis käituda? Kuidas oma raha tagasi saada juhul, kui tellitud kaupa ei tulegi?