30.12 oli viimane muudatusettepanekute esitamise tähtaeg abieluteemalise referendumi eelnõule. Abielureferendumi korraldamise eelnõu läbis 14. detsembril riigikogus esimese lugemise. Teisel lugemisel on see 11. jaanuaril. Opositsioon esitas aga 9300 muudatusettepanekut. Kas see on eelnõu lõpp või kestab kõik veel edasi?