Uue aasta kaks esimest päeva on liikluses olnud traagilised. Kaks inimest on kaotanud elu. Rakvere lähistel Pikaristil sai laupäeva pärastlõunal surma naine. Mitu inimest viidi Ida-Viru keskhaiglasse ja Rakvere haiglasse tervisekontrolli, nende seas neli last.