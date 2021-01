Hetkel on koroonaviiruse takistamiseks sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus, samuti sportimine. Õues on kõik need tegevused lubatud kuni 10-liikmelisele rühmale ja treenerile. Öösel vastu pühapäeva maha sadanud lumi ajas koroonakeeldude kiuste pea kõikjal üle Eesti rahva koos lastega õue.