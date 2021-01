Postimees valis 2020. aasta inimeseks dr Arkadi Popovi. Popovil oli ja on olemas just see, mis Terviseametil Covid-19 kriisi esimestel nädalatel puudu jäi ehk siis oskus kõnetada inimesi. Mullu valis Postimees aasta inimeseks filmirežissööri Tanel Toomi.