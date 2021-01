Elu Eesti väikelinnas võib olla väga hea! Värske õhk, kinnisvara on odav ja lastel on turvaline. Priidu ja Mari-Vivian kolisid Tapale, unistavad viiest lapsest ja ostsid suure kodu ja veel ka Hosteli! Kõik see on võimalik Eesti väikelinnas.