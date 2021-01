Mis juhtub, kui koroona ajal saavad kaupluses kokku kolm vaidlushimulist aga kangekaelset meest. Kas politseinikel on õigus teid kauplusest välja visata, kui teil ei ole maski ees? Teie ees on üks juhtum vaidlushimuliste eestlastega. Ehk on siit midagi õppida?