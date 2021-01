Rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme teatas, et suhtub korruptsiooni nulltolerantsiga, kuid samas tekitab Helme sõnul küsimusi see, miks uurimisorganid tulid just päev enne olulist hääletust riigikogus lagedale viimaste aastate suurima korruptsioonisüüdistusega. Nõuniku Kersti Krachti töösuhe on Helme sõnul selguse saabumiseni peatatud. Samas pidas Helme täna Postimehe otsestuudios Kaja Kallasega maha tulise vaidluse abielureferendumi teemal.