Koroonakriisi ajal on paljud ettevõtjad kogenud, et riigivalitsejad ei soovi nendega rääkida ega arvestada, et kriisiabimeetmed tehakse kinniste uste taga ja tihti arvestamata abisaajate reaalsete vajadustega. Et suured plaanid Euroopa rahadega on juba tehtud ettevõtjaid ja teisi huvigruppe kaasamata. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) otsib ise ettevõtlusministrit, sest Ratase valitsuses ollakse väga pettunud.