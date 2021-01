Ettevõte kinnitab: meil on turvaline. Sellist teadet võib näha paljude Ida-Virumaa ööbimis- ja söögikohtade ustel. See tähendab, et järgitakse kõiki nõudeid kroonviiruse leviku tõkestamiseks. Ettevõtte kinnitusest üksi ei piisa, Ida-Viru turismiklaster kontrollib nõuete täitmist.