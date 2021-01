Tervise Arengu Instituudi puukide kogumise kampaania "Pane puuk posti" käigus saatsid inimesed mullu puugipanka üle 6400 puugi. Kõige nakkusohtlikumad on Tartu, Harju, Viljandi ja Valga maakonnad. Ja see pole veel kõik. Puugiuuringust selgus, et enamik Eesti puuke kannab alati mingit ühte haigust, aga neljandikul puukidest on korraga lausa mitu erinevat haigustekitajat.