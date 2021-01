Eestil on ainukesena Euroopa riikidest nii peaminister kui president naised. Lisaks sellele juhtus täna Eesti ajaloos esimest korda ka see, et valitsuse eesotsas troonib endise peaministri Siim Kallase järeltulija Kaja Kallas. Saame nüüd Kaja Kallasega, Eesti esimese naispeaministriga veidi lähemalt tuttavaks.