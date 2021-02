Korruptsioonikuritegudes kahtlustatud ärimees Hillar Teder osales vanglast video vahendusel ringkonnakohtu istungil, kus otsustamisel oli tema võimalik vahi alt vabastamine ja jalavõruga varustamine. Prokurör Taavi Pern vaidles Tederi vabastamisele vastu ja andis kohtus mõista, et kriminaalasjas on uusi arenguid, mis on seotud Ameerikast palgatud advokaadi Louis Freeh'di ja veel ühe mõjuka Eesti riigiametnikuga.