Kas teadsite, et Covid viirust kandvat isikut on teil hetkel võimalik kohata igal seitsmeteistkümnel juhul. Terviseameti andmetel on 2% Eesti elanikest nakkust edasiandvad, kokku ligi 18 000 inimest. Nende numbrite vähendamiseks jätkab riik järjekindlalt vaktsineerimiskavaga.