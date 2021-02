Kas teie koristate oma maja eest ise lume ära? Isegi siis, kui tegemist on kõnniteega, mis kuulub linnale? Kui jah, siis olete igati tubli ja sõnakuulekas kodanik! Nüüd on aga tehtud ettepanek seadust nii muuta, et iga Eesti linn ikka ise oma kõnniteid hooldaks ja ei kiusaks selle tööga enam linnakodanikke! Linnakodanikud ju nurisevad, et miks nad siis üldse makse maksavad? Kas Tallinn ja teised Eesti linnad vajavad uut lumekoristamise korraldust?