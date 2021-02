Laulja ja kolme lapse ema Luisa Rõivas andis sotsiaalmeedias märku, et tal on kodus väike lumeprobleem. Ta kurtis, et ei jaksa enam lund rookida. Praegu kehtib Eestis seadus, et majaomanik peab lumest puhta hoidma kõnnitee, mis asub tema maja ees sõidutee ääres. Ehk oleks mõistlik lõpuks seadust muuta? Mille eest siis rahvas makse maksab?