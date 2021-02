Ilus suusatalv on lumeradadele toonud ka need inimesed, kes aastaid pole suuskadele saanud. See tekitab aga muid muresid. Nimelt on otsustanud ka maarjamaalased kindla peale suusamartonidel osaleda, kuid koroona seab siin omad piirid! Tartu maratoni põhisõidule lubatakse vaid 4000 spordisõpra.