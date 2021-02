Kuidas käib elu nelja lapsega? Kohe satume perre, kus tegutsevad väga lapsemeelsed lapsevanemad. Vaevalt, et teie peres sõidavad issid-emmed madratisga trepist alla, jooksevad lastega paljajalu lumes või ukerdavad mulla sees. Aga just nii elatakse Siim ja Elin Emajõe peres koos nelja lapsega. Reeglid olgu paigas, kuid ärgu tehtagu tühjast tüli! Selline on reegel Emajõe peres!