Tallinna tehnikakõrgkooli kaubandusökonoomika õppekava juht Heve Kirikal arvab, et Eesti kaubakeskustes puhkenud hinnasõda on rumal, sest odava piimahinna pärast ei hakka rahvas ühest poest teise jooksma. Kas see on ikka päris elus ka nii? Kuidas on teid mõjutanud allahindlused?