Hädaabinumbri 112 kõrval on osutunud väga oluliseks uus täiendav teenus, Riigiinfo number 1247, mis võimaldab pühendada enam aega probleemidele, mis ei vaja kohest sekkumist. Kriisiaastal 2020 on Häirekeskuse töös olnud oluliseks abijõuks ka vabatahtlikud. Just nemad hakkasid 1247 kaudu jagama Eesti inimestele vajalikku infot, koroonaviiruse kohta.