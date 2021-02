LHV lisas sellest nädalast pangakaartidele püsiannetuse funktsiooni. See tähendab, et panga kliendid saavad oma pangakaardil annetamise funktsiooni sisse lülitada ja edaspidi hakkab iga kaardiga tehtud makse korral pisike summa nende kontolt kogunema valitud haetegevusele annetamiseks. Kui suur see summa on ja millisele heategevusorganisatsioonile annetatakse, saab igaüks ise valida.