Eestis on nädala alguse seisuga koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 46 154 inimeset, kellest ligi pooled on saanud juba kaks vaktsiinidoosi. Peamiselt on tegemist meedikutega ning hooldekodude elanikega. Tänasega sai alguse ka õpetajate vaktsineerimine, kuid üllatuslikult on selles logistikas tugevam Lõuna-Eesti.