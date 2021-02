Jaak Joala leske Maire Joalat esindavad advokaadid teatasid, et läbirääkimised MTÜ-ga Meie Viljandi ja Harri Juhani Aaltoneniga on lõppenud ning monument tuleb eemaldada. Kõneluste lõpetamise tingis asjaolu, et Aaltonen on esitanud soovi registreerida enda nimele Jaak Joala kaubamärk kuues kategoorias.