Rahvusooper Estonia endine direktor Aivar Mäe ütles kolmapäeva varahommikul kohtusse sisenedes, et see ahistamisprotsess on ta elu hävitanud ja võibolla see oligi eesmärk. Kohtusaalist väljus Mäe jubas rahulolevamana, sest kohus tühistas talle seksuaalse ahistamise eest määratud 400-eurose rahatrahvi. Võidust hoolimata nentis Mäe, et kohtus käimine oli väga halb kogemus, mida ta ei soovitaks kellelegi.