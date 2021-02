Välisluureamet esitles oma aastaraportit, mis andis näiteks ülevaate sellest, et Venemaa harjutab sel suvel taas sõda NATO-ga Läänemere piirkonnas. On oodata suurõppust «Zapad 2021». Venemaa koondab Balti riikide äärde kümneid tuhandeid sõjaväelasi Raportit esitles välisluureameti peadirektor Mikk Marran, kes toonitas ka seda, et Hiina digitehnika on pigem Eestile ohtlik kui tore asi.