Kas maksumaksja raha eest töötav avalik õiguslik ETV pidi näitama lugu ülemaailmselt tuntud vigursuusataja Kelly Sildaru peretülist? Ema Lilian Sildaru ja tütar Kelly on nimetanud juhtunut perevägivallaks. Pereisa Tõnis ja poeg Henry, on aga esitanud ise politseisse ülevaate rünnakutest, mille taga hoopis Kelly ja Lilian. ERR-i nõukogu liige Peeter Espak arvab, et ETV ei tohiks Sildarude peretüli näidata. Mida otsustas ERR-i juhtkond peale videloo vaatamist?