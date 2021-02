Kas üks puhas Eesti sportlane on jälle vähem? See on Eesti avalikkuses taas küsimus, sest Heiki Nabi, Kreeka-Maadluse olümpiahõbe ja teistel tiitlivõistlustel medaleid võitnud hiidlane, andis positiivse dopinguproovi. Maadlemine on olnud Heikile töö, karjäär ja raha. Selles võitluses on talle nii täna, kui alati toeks olnud naine Egle Nabi ja pere. Miks peaksid aga tippsportlased alati arvestama,et varem või hiljem tuleb vahelejäämine?