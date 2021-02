Peaminister Kaja Kallase ja teadus-ja haridusminsiter Liina Kersna hinnangul tulenevad segadused vaktsineerimisega sellest, et vaktsineerimiskavaga hakati tegelema liiga hilja. Kaja Kallase sõnul kriisi tipphetkel süüdlasi otsima ei hakata, vaid sõrmega kellegi peale osundamine tuleb hiljem. Vaktsineerimiskava eest vastutav Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse sõnul on vaktsineerimine niivõrd oluline teema, et vajab valitsuse tähelepanu ja otsuseid ning ta andis valitsusele ülevaate senisest tegevusest.