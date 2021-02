Kuidas saada rikkaks? Vastus on lihtne! Ära kuluta kogu oma sissetulekut ära. See on vastupidi dieedile, kus tuleb ära kulutada rohkem energiat, kui sisse sööd. Ehk siis oma sissetulekust tuleks alati midagi järele jätta. Pane iga kuu veidi kõrvale ja varsti oledki ühe kuu sissetuleku võrra rikkam.