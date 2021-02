President Kersti Kaljulaid annab tänavu 152 teenetemärki, mida on mõnevõrra enam, kui varasematel aastatel. Maarjamaa Risti esimese klassi saab Kaljulaidilt Saksamaa kantsler Angela Merkel, ekspeaminister Jüri Ratasele andis president Riigivapi teise klassi teenetemärgi. Teenetemärgi saaja näitleja Mari-Liis Lill aga rääkis, et tema arvas algul, et tehakse nalja.