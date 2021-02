Laulja Marju Kuut loobub presidendilt pälvitud Valgetähe V klassi teenetemärgist. Marju Kuut rääkis, et kui kõrgetasemeline presidendi kantselei väljastab sellist tühist informatsiooni inimestest (vähemasti temast), siis on näha, et nad ei tunnegi neid ega nende tegevusi ja neid ei huvita ka, kuidas selline esitlus mõjub!