Tallinna külje all asuvast Maardust on viimastel nädalatel saanud Eesti koroonapealinn. Kuigi linn on koole sulgedes püüdnud viirust kontrolli alla saada, küündib nakatumiskordaja 15 500 elanikuga linnas praegu 2900ni. See on neli korda kõrgem kui Eesti keskmine.