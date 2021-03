Viljandimaal Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas pussitas 37-aastane naine kaht väikest poissi, kes on vennad vanuses kaheksa ja kümme eluaastat. Vendade vigastused olid nii rasked, et nad vajasid Tartus operatsiooni. Pussitaja elukaaslase sõnul oli kahte last pussitanud naisel probleeme inimestega, kes teda narrisid.