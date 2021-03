Maskikandmisnõue avalikus ruumis pole vast kellelegi enam uudiseks. Küll on aga viimased päevad toonud enam esile arvamusi, et riik ei saa maski kandmist nõuda, kuna selleks pole seaduslikku alust. Kus on tõde ja millele riik toetub, kehtestades jätkuvalt uusi piiranguid?