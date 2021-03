Taltechi üliõpilased avastasid, et kauplused hoiavad toitu liiga soojas külmkapis. Nii võib juhtuda, et toit võib rikneda. Nüüd olekski ehk hea aeg, mõõta ära, mis temperatuuril teie oma kodudes toitu hoiate. Etteruttavalt võib öelda 0 kuni 4 kraadini on täitsa paras.