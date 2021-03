Uutest piirangutest on rahvale kõige tuntavam see, et nädalavahetusel peavad kauplused olema suletud. Aga mitte kõik! Toitu siiski lubatakse müüa. Toiduosakonnad ja toidukauplused jäävad avatuks. Tänasest hakkas kauplustes kehtima ka 25-protsendiline ruumitäituvuse piirang! Keelud kehtivad esialgu 28. märtsini.