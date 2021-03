Sotsiaalmeedias on levimas video, mis näitab Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku tühja korrust, väites, et koroonaosakonnad seisavad Lääne-Tallinna Keskhaiglas tühjalt. See on vale! Lääne-Tallinna keskhaigla näitas Reporterile kuulujuttude ja internetilora kummutamiseks koroonahaigetega palateid.