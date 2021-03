Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kui haiglaravi vajavate inimeste arv hakkab ületama võimekuse piiri, kaalub valitsus Soome ja Läti poole pöördumist. Eelolevatel nädalatel jätkub aga riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine ning erinevate eesliinitöötajate vaktsineerimine. Enim on nakatunuid hetkel 30 kuni 64-aastaste seas. Vaktsiini saavad eelisjärjekorras ka koroona läbipõdenud. Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski juhtis tähelepanu, et senine vaktsineerimine on toonud kaasa nii piirkondlikku, kui rahvuslikku ebavõrdsust.