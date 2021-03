Praegusel ajal on rohkelt juttu sellest, kuidas politseinikud peavad silma peal hoidma koroonapiirangutest kinni pidamisest. See aga ei tähenda, et tavapärane patrullitöö on kuhugi kadunud. Tartus nägime, kuidas hetkeolukorra mõjutused trügivad vägisi ka täiesti tavapärastesse sündmustesse.