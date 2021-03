Kui linnainimestele tööstuskaupade kaupluste sulgemine suurt muudatust kaasa ei too, siis maal on asjad teisiti. Seal pole suuremaid toidupoode, kus lisaks ka kõiksugu muud elutarvilist kraami pakutakse. Mitmetes väiksemates valdades leiatakse, et tervet Eestit ei saa ühe piiranguvitsaga lüüa.