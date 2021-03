Eesti tõusis koroonanakatumisega maailmas esimeseks! The New York Timesi koroonaedetabeli pani kinni Eesti!

ERRis kirjutas professor Margus Varjak, et see on kriis, mille lõpp on näha. Teist sellist koroonatalve ei tule. Aga lõpp saab tulla ainult siis, kui inimesed osalevad vaktsineerimises. Iisrael on näiteks praeguseks ära vaktsineerinud suurema osa riskirühmast ehk u 5 miljonit inimest ning hakkab ühiskonda taasavama.